Cela coûte maintenant 1€ pour aller aux toilettes à l’aéroport de Charleroi: «Et seulement par carte bancaire... C’est scandaleux!», se plaint Karim

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est assez récent, mais cela fait parler : les toilettes de l’aéroport de Charleroi sont devenues payantes. Elles sont maintenant accessibles contre le débours d’un euro, payable uniquement par carte bancaire, comme on peut le découvrir via les panonceaux et les tourniquets installés devant l’accès aux vespasiennes.

Le personnel affecté par le BSCA dispose, lui, de badges permettant un accès gratuit à des commodités. Mais ce n’est évidemment pas le cas pour le public…