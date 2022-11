Namur en Lumière: un parcours artistique illuminera Namur du 9 décembre au 8 janvier

Le parcours mettra notamment à l’honneur le Grand Manège, le Palais Provincial, la Confluence ainsi que les places Saint-Aubain et Maurice Servais. Le marché a été attribué à la société Mad Cat Studio. Une trentaine d’artistes, d’opérateurs et de collectifs namurois se sont ensuite greffés au projet.

« Ensemble, ils ont œuvré à la conception d’un parcours comprenant neuf mises en scène utilisant la lumière, les arts et les technologies », annonce Anne Barzin, échevine du Développement touristique et des Fêtes. Elles seront exposées aux quatre coins du centre-ville du 9 décembre au 8 janvier, de 17h à minuit. Le fil conducteur sera le mouvement. Les concepteurs ont souhaité mettre en avant l’Homme, l’eau, le vent, la ville dans leur mouvance perpétuelle.

« Grâce à quatre œuvres interactives, le public sera, lui aussi, mis en mouvement, tout en laissant libre cours au jeu des lumières et des sons », ajoute Anne Barzin. Toutes les informations sur les œuvres, les artistes et le patrimoine seront également reprises sur une application, disponible en français et en néerlandais. Celle-ci accompagnera le visiteur tout au long d’un parcours de 2,9 kilomètres totalement libre et gratuit.