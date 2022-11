Incident entre deux gangs de motards à Flémalle: les mandats d’arrêt des six «Vakeso Drom» confirmés

Une vingtaine de perquisitions ont été menées, jeudi dernier, à Liège, Seraing, Verlaine, Amay et Hannut mais également dans le Hainaut et dans le Brabant wallon dans le cadre d’une association de malfaiteurs qui prend naissance dans un club de motards, les « Vakeso Drom ».

Mercredi, les mandats d’arrêt d’Isidore, Jeson, Joan, Antonio et Elvis, les motards du club « Vakeso Drom » placés sous mandat d’arrêt vendredi et samedi dernier, ont été confirmés par la chambre du conseil de Liège.

Le parquet de Liège détaillait que les enquêteurs ont procédé à de nombreuses saisies d’objets délictueux et, notamment, un nombre important d’armes prohibées, cinq armes à feu, des explosifs artisanaux, des munitions, des vestes volées ou extorquées portant les couleurs d’autres clubs de motards, une petite quantité de drogue synthétique et de nombreux GSM… En outre, plusieurs éléments semblent démontrer que des membres de ce club de motards organisaient la prostitution des filles, dans le quartier de la rue Marnix, à Seraing.

L’ancien café «La Cité Ardente» situé à Ougrée. - Pierre Neufcour

Six des 16 suspects interpellés et entendus avaient été placés sous mandat d’arrêt par les juges d’instruction Fleur Collienne et Viviane Joliet dans le cadre d’une association de malfaiteurs avec des faits d’extorsion, de proxénétisme, de coups et blessures, de vol avec violence, de détention d’armes ou encore de menaces.

Incident entre gangs de motards

La scène centrale de ce dossier remonte au mois de mars 2022, lorsqu’un incident avait opposé deux clubs de motards à Flémalle. Joan était présent sur les lieux ce jour-là, il ne le nie pas. En revanche, il nie les deux préventions qui le visent. « Devant la chambre du conseil, nous avons sollicité une mesure alternative à la détention préventive, comme un bracelet électronique », souligne Me Joachim Parmentier, le conseil de Joan. « Mon client ne possède pas d’antécédent judiciaire et il est intégré. D’un point de vue de l’enquête, il est assez particulier qu’on revienne autant de mois après les faits reprochés (mars 2022) avec des mandats d’arrêt. En tout état de cause, ce n’est pas parce qu’on fait partie d’un club de motards qu’on est spécialement violent et qu’on trempe dans le crime. »