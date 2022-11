La Wallonie suspend l’installation des Lidar en raison de «problèmes budgétaires»: «On se pose des questions»

Vendredi dernier, la zone Brunau (Fleurus, Luttre, Pont-à-Celles et Les-Bons-Villers) a reçu un courrier du Service public de Wallonie. « Le SPW prévenait qu’il était dans l’impossibilité d’honorer la commande du Lidar que nous devions recevoir ce lundi 21 novembre pour une durée d’une semaine à la rue de l’Arsenal à Pont-à-Celle. », explique Christian Marit, le chef de la zone Brunau, très étonné par cette livraison suspendue, et un peu inquiet aussi : « Lundi prochain, nous devons avoir un autre Lidar pour une semaine. À ce stade, je n’ai pas encore reçu d’informations quant à son maintien ou non ».

En tout, dix zones de police locale ont subi un désistement cette semaine : Secova (Aywaille), Semois et Lesse (Bertrix, Bouillon), Flowal (Florennes, Walcourt), Ardennes Brabançonnes (Beauvechain, Incourt, Grez-Doiceau), Lesse et Lhomme (Hoyet, Rochefort), Orne-Thyle (Mont-Saint-Guibert, Chastres, etc.), Ouest Brabant wallon (Ittre, Rebecq, Tubize) et Val de l’Escaut (Pecq, Estaimpuis et Celles). Dans son courriel, le SPW se justifie par « des problèmes budgétaires ».