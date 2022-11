Faites attention lors de vos achats en ligne: cette année, la Douane a déjà saisi 283.912 marchandises contrefaites à l’aéroport de Bierset! (vidéo)

Les batteries et chargeurs Makita et Milwaukee sont les plus saisis en 2022

Par A.MA

Chaque mois, une moyenne de 20 millions de déclarations d’importation sont faites à Bierset, en ce qui concerne l’e-commerce : 90 % de ces objets viennent de Chine. Toutes ces marchandises ne sont évidemment pas contrefaites et, d’ailleurs, la Chine fait l’objet d’une évolution positive en la matière, puisque de 80 % de l’ensemble des constatations, elle est passée à 60 % de celles-ci. Une réduction due à une coopération menée avec les entreprises pour réduire la contrefaçon. Ces entreprises effectuent également leur propre analyse des risques pour intercepter les marchandises contrefaites.

Sur l’ensemble des contrefaçons saisies en 2022, 84.845 concernent les jeux, 39.665 sont de l’électro et du matériel informatique et 27.852 sont des vêtements et accessoires divers. Sur le « podium » des marchandises saisies en 2022, on trouve les batteries et chargeurs pour les outils Makita et Milwaukee sur la première marche, les batteries pour aspirateurs Dyson sur la seconde et, plus étonnant, des porte-clés sur la troisième.