Coupe du monde: malgré sa défaite contre le Japon, l’Allemagne a gagné… le respect

N’en déplaise à Gianni Infantino, le football, « sa » Coupe du monde en particulier, reste un événement politique. Il l’est dès l’instant où s’installe, sur le siège à côté de lui, la ministre des Sports allemande, avec autour de l’avant-bras le fameux brassard « One Love » proscrit par la FIFA. Comme la Première ministre danoise la veille, Nancy Faeser n’a pas voulu descendre dans les tribunes d’Allemagne-Japon mercredi sans marquer son profond désaccord avec les restrictions imposées par la Fédération internationale de football en matière de liberté d’expression. Sans savoir, peut-être, que les joueurs de la Mannschaft allaient lui emboîter le pas quelques minutes plus tard.

Les Allemands ont manqué leur entrée en lice dans ce Mondial en concédant deux buts dans le dernier quart d’heure et, au final, une défaite surprenante face aux Japonais (1-2), alors qu’ils avaient ouvert le score en première période sur un penalty d’Ilkay Gundogan.

Mais ils n’ont pas loupé leur montée sur le terrain, en protestant, à leur manière, contre les agissements de la FIFA. Onze joueurs, onze mains sur la bouche pour dénoncer, en silence, l’oppression et les attaques virulentes envers leur liberté de parole. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : si les débats liés au Qatar alimentent les discussions et font vivre une diversité d’opinions qu’il faut généralement respecter, ils s’écroulent lorsque vous n’avez plus la possibilité de les exprimer.