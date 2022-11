Les commerçants liégeois impactés par le chantier du tram vont recevoir de 4.000 à 9.500 euros

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour les nombreux commerçants liégeois installés le long des 11,7 kilomètres de chantier du tram, cette annonce de la Ville sonne sans doute comme un véritable miracle de Noël : la prime destinée à combler, du moins en partie, le manque à gagner auquel ils doivent faire face depuis le début des travaux, est enfin annoncée.

Suite aux sollicitations persistantes des élus liégeois, aidés en cela par un cabinet d’avocats de renommée internationale, face à ce chantier qui éventre la Cité ardente entre Sclessin et Coronmeuse et cause ainsi de pharaoniques problèmes de mobilité, la Région wallonne avait en effet accepté de délier les cordons de sa bourse, en libérant 11 millions d’euros à destination des commerces touchés.

Restait toutefois à définir les modalités d’octroi de cette manne wallonne.