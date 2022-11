Ilkay Gundogan après le revers de l’Allemagne contre le Japon: «Je ne sais pas s’il y a eu un but plus facile dans cette Coupe du monde...» (vidéo)

Le sélectionneur allemand Hansi Flick a regretté un manque d’efficacité devant le but de son équipe après la défaite 1-2 contre le Japon, mercredi, dans le groupe E de la Coupe du monde. « C’est une énorme déception », a déclaré Flick à la chaîne allemande ARD. « Nous avons, à juste titre mené 1-0, c’était plus que mérité. En ce qui concerne l’efficacité, le Japon nous a clairement battus aujourd’hui. »

Flick, 57 ans, a critiqué la prestation défensive de son équipe dans les moments décisifs. « Ces erreurs individuelles ne doivent tout simplement pas se produire. Nous devons soutenir les joueurs à présent. Il nous reste deux matches. » Les Allemands avaient été éliminés en phase de groupes lors du Mondial 2018. Flick ne veut pas comparer les deux tournois. « Je n’étais pas là en 2018, cela ne m’intéresse pas. » Dimanche, un choc face à l’Espagne attend la Mannschaft. « Nous avons les qualités pour battre l’Espagne. »

Ilkay Gundogan, qui avait donné l’avantage à l’Allemagne après une demi-heure, a estimé que la Mannschaft avait rendu la tâche du Japon trop simple. « Je pense surtout à ce deuxième but. Je ne sais pas s’il y a eu un but plus facile dans ce Mondial. Cela ne peut pas arriver. Devant, nous avons eu des occasions incroyables. Mais nous n’avons pas marqué ce deuxième but. »

L’exploit contre le quadruple champion du monde est, selon le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu, aussi le résultat d’un ajustement tactique. Morisayu, 54 ans, a fait entrer à la mi-temps un défenseur à la place d’un ailier. « Nous savions que nous devions nous concentrer sur la défense. J’ai aussi changé de système. Les joueurs ont directement compris ce que je voulais dire et comment se comporter », a expliqué Moriyasu, qui a vu les remplaçants Ritsu Doan (75e) et Takuma Asano (83e) marquer. « Nous avons célébré une victoire fantastique, mais le tournoi continue. Nous allons à présent nous préparer pour le prochain match. » Le Japon affronte le Costa Rica dimanche.