Un garagiste d’Uccle recherche cette Jaguar dorée qui lui a été volée samedi soir dernier, voici la vidéo de son cambriolage

Le garage « XP Racing », spécialiste de marques Rover et MG, situé dans la rue du Bourdon, à Uccle, a été le théâtre d’un cambriolage samedi soir dernier. Cinq individus, qui avaient pris le soin de dissimuler leurs visages, sont passés à l’action à « 23 h 01 » et ont dû se résoudre à repartir à « 23 h 28 » avec une seule des quinze voitures qui s’y trouvaient ! Toute la scène a été filmée par les caméras de surveillance des lieux. « Seuls deux des cinq cambrioleurs, les plus minces, sont parvenus à s’introduire à l’intérieur. Ils se sont emparés de toutes les clés des voitures et ont tenté de les démarrer. Fort heureusement, toutes ces voitures sont ici pour réparation et n’étaient donc pas en état de rouler pour la plupart », explique le garagiste, Xavier.

« Ils ont pris la fuite lorsqu’ils ont déclenché l’alarme d’une Mini et n’ont finalement pu repartir qu’avec une Jaguar S-Type dorée (qui se trouvait sur mon parking et qui n’avait pas de plaque d’immatriculation vu qu’elle était à vendre en occasion). Mais, au-delà de cette voiture d’occasion volée, ce qui est vraiment embêtant, gênant pour nous, c’est qu’ils sont repartis non seulement avec toutes les clés des voitures de mes clients (ce qui va demander du temps et occasionner des milliers d’euros de préjudice pour les remplacer), mais aussi avec un ordinateur dans lequel figurait toute ma comptabilité, un classeur contenant ma comptabilité du trimestre et d’autres classeurs contenant des documents privés comme mon registre de commerce, mon permis de bâtir, etc. », précise Xavier qui a d’ores et déjà lancé sur les réseaux sociaux un avis de recherche pour tenter de retrouver sa Jaguar S-Type dont « la couleur ne passe pas inaperçue » et qui « a peut-être déjà été abandonnée quelque part ».