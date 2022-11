«La nature s’expose», l’exposition organisée par le Centre culturel de Gerpinnes, à voir les 2, 3 et 4 décembre

Jonathan Parisi voue à la photo une passion certaine, il faudra attendre 2008 pour qu'il se spécialise en photographie animalière. Boîtier en main, il sillonne les réserves naturelles du plat pays et parcourt les campagnes afin d'immortaliser les meilleurs moments sauvages. Il vous fera découvrir quelques-uns de ses plus beaux clichés lors de ce week-end.

Ce sont deux jeunes photographes amateurs qui exposeront leurs clichés pour l’occasion. Xavier Derêve, écologiste convaincu, amoureux de la nature depuis toujours et technophile, allie ces différentes passions grâce à la photographie et en particulier, la macrophotographie, soucieux de donner la bonne détermination de ses sujets. Avec ses photos, il vous permettra de découvrir la nature d’un autre œil.

Durant cette conférence, ce naturaliste, bagueur certifié du Musée des Sciences Naturelles de Bruxelles, vous expliquera les différences entre les rapaces nocturnes et diurnes et leurs biologies. L’exposition restera accessible durant le week-end de 14h à 18h. Les photographes seront présents le dimanche à 15h pour répondre aux questions et conter les récits de leurs images lors d’une visite guidée. Entrée gratuite.