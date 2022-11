Nouvelle saison du cycle de conférences «Histoire de Liège»

« Le premier cycle était prévu pour deux ans (2015 à 2016 la première année et 2017 à 2018 la seconde), de la préhistoire à aujourd’hui sur les grands thèmes de l’histoire. Cela a eu énormément de succès. Les Liégeois adorent qu’on leur parle de leur histoire. Et à l’époque, il n’y avait plus de livres sur l’histoire de Liège. On avait donc comblé un vide », indique Arthur Bodson, ex-Recteur de l’ULiège et un des organisateurs du cycle de conférences.

De 2015 à 2018, à raison de sept conférences par an, les meilleurs spécialistes universitaires ont retracé l’histoire liégeoise devant des auditoires nombreux et passionnés.

« Le public a insisté pour que le cycle continue. Mais il y a eu le coronavirus et on a dû arrêter après deux conférences. C’est donc un nouveau départ pour cette saison 2022-2023 avec un programme varié. Nous avons privilégié deux thèmes : les relations de Liège avec la Wallonie, sujet de plus en plus d’actualité, ainsi qu’avec l’Empire français, en relation avec le bicentenaire de la mort de Napoléon en 2021. Napoléon est venu deux fois à Liège. Pierre Gilissen nous en parlera le 15 décembre prochain. Et il sera question de la langue wallonne et de Liège le 25 mai 2023 car tout le monde parlait wallon il y a 200 ans, même la bourgeoisie », ajoute Arthur Bodson.