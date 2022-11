Le site internet de la commune de Blegny lui aussi piraté

Depuis une bonne semaine maintenant, lorsque vous tapez blegny.be, vous arrivez sur une page disant que le site est en maintenance. Trois liens sont néanmoins indiqués, renvoyant vers l’ordre du jour du conseil communal qui a lieu ce jeudi, les numéros de téléphone et adresses mail de l’administration ou les formalités pour louer une salle ou du matériel communal.

Mais ici non plus, le site n’est pas du tout en maintenance puisqu’il a été piraté. « On cherche la source de ce piratage et comment solutionner le problème. Avec la difficulté supplémentaire que l’agent communal qui gère habituellement le site est en maladie et que nous avons du mal à contacter notre hébergeur », nous confirme Arnaud Garsou, Premier échevin. « Il n’y a pas eu de demande de rançons ni de vol de données. Mais c’est évidemment quand même problématique puisque les Blegnytois ne savent plus consulter facilement toute une série d’informations. »