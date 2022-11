Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s’adresser mercredi au Conseil de sécurité de l’ONU

M. Zelensky doit parler devant le Conseil de sécurité via une liaison vidéo vers 16H00 à New York (21H00 GMT), ont indiqué deux diplomates à l’AFP après que le chef de l’Etat ukrainien a annoncé sur Twitter avoir « donné instruction » à son ambassadeur auprès de l’ONU, Sergiy Kyslytsya, de demander une réunion d’urgence.

Ces frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ont entraîné des coupures massives d’électricité et d’eau, notamment dans la capitale Kiev, faisant au moins six morts, provoquant la déconnexion de trois centrales nucléaires et affectant jusqu’à la Moldavie voisine.