Charleroi brise le silence: la plateforme ruban blanc lance la 5ème édition de sa campagne de lutte contre les violences faites aux femmes

« Rien qu’en 2022, on dénombre 19 féminicides dans notre pays… La Une des journaux mais aussi les témoignages des associations avec lesquelles nous travaillons nous le rappellent sans cesse : aujourd’hui, en Belgique, on peut encore mourir parce qu’on est une femme. On peut souffrir, devoir fuir, perdre la garde des enfants, se retrouver à la rue… parce qu’on est une femme. Il faut que cela cesse ! Ici, à Charleroi, c’est tolérance zéro », explique l’échevine de l’Égalité des Chances, Alicia Monard (PS).

Ce travail de longue haleine, tout comme la campagne annuelle sont portés par Ruban Blanc, une structure associative, financée et soutenue par la Ville. Coordonnée par l’ASBL Maison Plurielle, elle rassemble le service de l’Égalité des Chances, le Centre d’Aide Aux Victimes (CAV) et plusieurs associations carolorégiennes dont l’objectif est de lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes.

Le 25 novembre, un rassemblement sera organisé sur la place Buisset à l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre toutes les violences faites aux femmes. S’en suivra une exposition de rubans blancs géants et chaussures rouges symbolisant chaque féminicide dans divers lieux du centre-ville… Le Centre d’Aide Aux Victimes et les gardiens de la paix, sensibles à la cause, distribueront des sacs qui contiendront un pin’s Ruban Blanc, divers flyers d’informations et un sifflet, outil utile pour attirer l’attention en cas d’agression.

À cette occasion, une distribution de ruban blanc sera organisée devant l’hôtel de Ville de Charleroi, le bâtiment Charleroi Europe et le CPAS le matin du 25 novembre.

En outre, au sein de l’administration, le Centre d’Aide Aux Victimes, le service de l’Égalité des chances et l’échevinat de l’Égalité des Chances mèneront des actions de sensibilisations et d’informations relatives aux violences faites aux femmes auprès de l’ensemble des agents.

Des actions accessibles à tous

Des moments d’échanges autour du sexisme ordinaire sont prévus, ainsi qu’un atelier autour du sexisme dans la petite enfance pour les professionnels du secteur pédagogique (crèches communales), une représentation théâtrale sur les violences conjugales, la rebaptisation de noms de rues pour dénoncer les féminicides en Belgique, une campagne d’affichage pour dénoncer les différentes formes de violences vécues par les femmes au quotidien et le lancement du challenge #actionrubanblanc2022 via les réseaux sociaux.

Rendez-vous le 28 novembre de 9h à 12h30, à l’avenue de la Crèche, 13 à Montignies-sur-Sambre. Gratuit, inscription obligatoire via estelle.giovannangelo@charleroi.be

« Je suis particulièrement heureux que le personnel des crèches participe à cette sensibilisation pour lutter contre le sexisme ordinaire et éveiller les consciences vers une éducation non sexiste », se réjouit Thomas Parmentier, échevin de la Petite enfance.

En pratique

Accompagnés de vos collègues, amis, familles, rendez-vous au rassemblement le 25 novembre sur la place Buisset de 12h à 14h, afin de s’unir contre les violences faites aux femmes.

Par ailleurs, chaque Carolo peut soutenir la campagne ruban blanc. Comment ? En se photographiant habillé de blanc ou avec un ruban blanc ou encore en formant un ruban blanc (action de groupe), en signe de lutte contre toutes les violences faites aux femmes.

Le but ? Inonder les réseaux sociaux de rubans blancs pour montrer que la lutte n’est toujours pas finie, en utilisant le hashtag #actionrubanblanc2022.

Le 25 novembre à 14h30, toujours sur la place Buisset : rebaptisation de noms de rue via des plaques de rues éphémères.

Le 29 novembre à 18h30 à la Maison de Presse : Soirée d’échanges sur le sexisme ordinaire ouverte à tous les citoyens. Drink offert à la suite de la soirée. Les inscriptions sont obligatoires via secretariat@maisonplurielle.be .

L’atelier visera à donner des pistes de réflexions et d’actions pour lutter contre le sexisme ordinaire ainsi que d’éveiller les consciences vers une société non-sexiste et égalitaire.