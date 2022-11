Edito - L’espace pour protéger notre planète

Raphaël Liégeois, premier Wallon dans l’espace: «On peut rêver de la Lune, mais une mission sur la Station spatiale serait déjà géniale» Ce 23 novembre 2022 est une date historique pour la Belgique et son histoire spatiale. Réunie à Paris, l’ESA (Agence spatiale européenne) a désigné Raphaël Liégeois, 34 ans, comme future astronaute. Il sera le 3e Belge à aller dans l’espace !

Thomas Pesquet et Raphaël Liégeois. - Belga

Par Gaspard Grosjean

La Belgique a eu Dirk Frimout. Puis Frank De Winne. Elle a aussi eu Tintin dans l’imaginaire collectif. Notre pays aura aussi désormais Raphaël Liégeois. Ce Namurois d’origine qui a étudié, fait un doctorat et réalisé ses recherches à l’Université de Liège fait en effet partie de la nouvelle classe d’astronautes désignés par l’Agence spatiale européenne (ESA). Il est des cinq (!) titulaires de la « classe 2022 ». Imaginez…

Après sa désignation par l’ESA à Paris. - Belga

Le Graal

« Je suis fier, j’ai vraiment de la chance et j’espère vraiment contribuer à un monde meilleur car je suis convaincu que les sciences sont un point de départ pour résoudre les difficultés du monde », confie-t-il dans la foulée de sa désignation officielle ce mercredi à Paris sur le coup de 16h.

Un rêve pour lui et aussi pour tout un pays. « Cela fait deux ans qu’on s’est dit qu’on voulait un astronaute. On en parle non-stop. Et là, c’est l’aboutissement de tout un travail, confie le secrétaire d’État à la politique scientifique, Thomas Dermine. C’est une immense fierté, ce sera le meilleur ambassadeur des sciences et du savoir pour la Belgique pour les 15 prochaines années. »

Raphaël Liégeois connaît donc une trajectoire professionnelle extraordinaire et va faire rêver des milliers de Belges toujours sensibles à cette belle histoire qu’est la conquête spatiale.

Objectif ISS puis Lune ?

La Station spatiale internationale, la Lune, Mars ? Où va-t-il aller, de quoi rêve-t-il ? Notre nouvel astronaute veut d’abord savourer. Tout en se projetant malgré tout. « On peut rêver de la Lune évidemment, mais une mission sur l’ISS (Station spatiale internationale), ce serait déjà génial. Je me réjouis de ça, de pouvoir le partager avec le plus grand nombre, en particulier avec la jeunesse. Il faut donner du sens à ses rêves. »

Originaire de Namur, Liège sa ville de cœur

« Je viens de Belgrade, j’ai fait mes études à l’Athénée royal de Namur. Après, j’ai fait des études d’ingénieur à Liège, où j’ai également fait une thèse. Donc j’y ai passé pas mal de temps, plus d’une dizaines d’années. Donc je dirais que c’est aussi une ville de cœur après y avoir vécu aussi longtemps. Puis j’ai travaillé comme neuroscientifique durant plusieurs années à l’étranger – États-Unis, Asie, Suisse maintenant. »

Doctorant en neurosciences, sa thèse a été notamment supervisée par le professeur Steven Laureys, neurologue belge de renommée mondiale, actif au centre GIGA de l’ULiège et prix Francqui.

Avant de postuler pour le grand saut : celui du concours pour devenir astronaute européen. Preuve du côté exceptionnel de cette désignation : ce ne sont pas moins de 22.500 candidatures de haut niveau qui ont dû être analysées puis départagées. La Belgique était bien représentée puisqu’elle avait plus de 1.000 aspirants-candidats !

Après un processus de sélection de deux ans, il en restait 30 « able to fly », autrement dit « prêts à voler ». 30 candidats qu’il a encore fallu départager et à partir de ce moment, c’est un véritable lobbying intense qui s’est mis en marche. Pour aboutir à cette nouvelle historique pour notre pays et son histoire spatiale.

Déménagement à Cologne

La suite pour lui sera un déménagement puis le début d’un entraînement intensif. « Pour nous, c’est un déménagement à Cologne en Allemagne (Il vit actuellement en Suisse, NDLR) dans les mois qui viennent et à partir de début avril, on va commencer l’entraînement. Là, on a un an d’entraînement de base et puis on a une période d’attente pour être assigné à une mission précise. Une fois qu’on l’est, on a deux ans d’entraînement très intense. Donc au plus tôt, ça ferait une mission spatiale en 2026. »

Raphaël Liégeois, Thomas Dermine et Frank De Winne. - Belga

Fan de montgolfière

Adepte de vols en montgolfière et en planeur, Raphaël Liégeois est un homme de défi. Il s’était notamment lancé, en 2017-2018, dans une expérience incroyable. Avec Marine Cauz, ils ont décidé de rentrer en Belgique à… vélo ! Au menu, un voyage de 15.000km, dont 6.000 à la seule force des mollets et une centaine d’interviews de personnes récitant des poèmes dans les langues locales. De quoi baptiser leur aventure : « Sur la route des poètes ».

Désormais, notre futur astronaute wallon mettra tout son savoir et toutes ses compétences, notamment sa science sur le fonctionnement du cerveau, au service de la collectivité. Histoire de laisser son empreinte dans cette fabuleuse histoire de l’espace.