Drame pour Peter, supporter des Diables: il avait fait le déplacement pour aller assister à Belgique-Canada, il ne verra jamais le match…

Peter Wynants (66 ans), dentiste de profession, séjourne à Dubaï pendant la Coupe du monde. Alors qu’il était en route pour aller voir le match des Diables rouges contre le Canada, mais il s’est brisé la hanche à l’aéroport de Dubaï. Après avoir passé le contrôle douanier et alors qu’il s’apprêtait à s’enregistrer, il a trébuché sur le pied d’un autre passager. « Je suis mal tombé sur mon côté gauche et j’ai immédiatement ressenti une forte douleur au genou et à la hanche », raconte-t-il à HLN. « Ils m’ont emmené en ambulance dans une salle d’examen à l’aéroport. Comme ils ne pouvaient pas y faire de radiographies, ils m’ont emmené à la clinique près de notre hôtel. Je me suis cassé la hanche, je ne peux pas me lever car je ne peux pas exercer de pression sur ma jambe gauche ».

« J’ai maintenant pris contact avec Europe Assistance et demain il sera décidé si je serai opéré à Dubaï ou rapatrié en Belgique. J’ai confiance en l’équipe médicale de cet hôpital. S’ils font l’opération ici, peut-être que je pourrais voir quelques matches en fauteuil roulant. »

Mais pour le match de ce soir, c’est raté. Car comble de malchance, l’hôpital dans lequel il est hospitalisé… ne possède aucune chaîne de télévision qui retransmettra le match ! « C’est très ennuyeux, bien sûr. Je ne peux que croiser les doigts pour un bon résultat. J’ai une « formule ticket » jusqu’à la finale, j’espère vraiment pouvoir vivre encore quelques matchs en direct ».

On le lui souhaite…