L’ASBL «Les Amis du Château Féodal de Moha» organise des festivités ce samedi à l’occasion de ses 30 ans

La course de la haute saison achevée, l’ASBL les Amis du Château Féodal de Moha peut désormais s’offrir un petit moment pour passer le cap de la trentaine en bonne compagnie. « On va pouvoir se poser et célébrer notre entente après une saison bien remplie, sourit Fanny Dominique, coordinatrice de l’ASBL. On a voulu s’adresser à un public le plus large possible. La journée commencera par un premier temps consacré aux familles et aux enfants qui se déroulera de 14h30 à 17h. Il y aura un carnet de jeux avec différents petits challenges et questions pour avancer, d’étape en étape, autour de notre beau château. On termine avec, évidemment, la venue de St-Nicolas. Ces différentes animations sont gratuites. »

Les enfants pourront enchainer les jeux avants de rencontre St-Nicolas. - DR

Les plus fêtards ne seront pas en reste non plus. « À partir de 17h, on entame la deuxième phase de la journée. C’est le moment pour sortir le bar aux saveurs médiévales, se réjouit Fanny. L’occasion de se rassasier autour d’un jambon à la broche ou de bières saupoudrées d’une teinte moyenâgeuse. Le tout sera sous chapiteau, chauffé et, en prime, on offre un verre à ceux qui viennent déguisé. »

Des projets pour 30 ans de plus ? Après une saison pleine d’animations, les Amis du Château Féodal de Moha ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. « Dès la fin de cet anniversaire, nous passerons en mode travail de fond redémarrer dès la saison prochaine, lance avec entrain celle qui travaille au sein de l’ASBL depuis 2009. On recommencera bien sûr en avril avec notre traditionnelle escalade sur les roches du château. » D’autres idées plus ambitieuses sont également en train de germer. « On n’aura pas le temps de chômer. On possède aujourd’hui notre propre escape game, on propose des apéros en été et j’en passe. Mais l’axe central de nos recherches s’articule autour des fouilles archéologiques qui reprennent activement depuis 2020. On peut imaginer un outil didactique autour des trouvailles ou, qui sait, un véritable musée. »