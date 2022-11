Photo Brut BXL: 8 expositions dans 4 lieux à Bruxelles sur l’art brut

Le Botanique accueille Photo | Brut #2, Collection Bruno Decharme, l’exposition présentée au Botanique, est à considérer comme la suite de l’exposition d’Arles, faisant la part belle à de toutes nouvelles œuvres, pour une découverte inédite de cette photographie hors normes. Subdivisée en quatre chapitres, l’exposition rassemble plus de 360 œuvres. Dans la galerie du Botanique, l’exposition « Kitsch Catch l’âge d’or franco-belge » propose une plongée dans l’univers du catch avec plus de 300 documents d’archives, datant des années 1940 à 1990, issus de la collection Barnabé Mons. Les œuvres de Katherine Longly seront exposées en 2023.

Suite au succès de l’exposition « Photo Brut » de Bruno Decharme & compagnie en 2019 à Arles et à New York en 2021, le collectionneur français et fondateur de abcd-art brut s’est associé à Anne-Françoise Rouche (La « S » Grand Atelier) pour montrer d’autres facettes de la « photographie brute » à Bruxelles. Du 24 novembre au 19 mars, la capitale fera rayonner ce domaine de l’art brut encore méconnu avec le projet « Photo Brut BXL ». À travers huit expositions, quatre organisations culturelles dévoilent les œuvres photographiques d’une centaine d’artistes d’art brut.

La Centrale for contemporary art expose 200 photographies provenant de l’exposition « Photo Brut » et a invité l’artiste bruxelloise Angel Vergara pour un échange avec le collectionneur Bruno Decharme. Du côté du musée Art et Marges, l’artiste Jean-Marie Massou qui a vécu isolé en pleine forêt et le photographe bruxellois Vincent Beeckman sont mis à l’honneur. Enfin le petit musée Tiny Gallery situé près de la place Flagey complète le programme avec « Spontaneous Amateur Photography 1860-1930 ».