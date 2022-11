«On n’a pas besoin de la bière belge pour gagner», «ça va être un florilège de buts pour la Belgique»: les fans des Diables très confiants au Qatar avant Belgique-Canada (vidéo)

Nos confrères de RTL ont pu recueillir quelques réactions de fans belges qui vont assister au match. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont chauds… et confiants ! « Un match des Belges avec de l’eau ? Franchement c’est une grande première. On va gagner, on n’a pas besoin de la Jupiler, de la Stella ou de la bière belge pour gagner. La bonne eau ! », dit l’un. « Ça va être un florilège de but, on l’espère, on a une jeune équipe qui va jouer fantastiquement bien, on croise les doigts pour ça », assure un autre.

Voici quelques réactions en vidéo.