Le célèbre groupe anglais The Cure se produit ce mercredi soir dans la salle du Sportpaleis d’Anvers. Et pour prendre quelques forces avant leur prestation, son chanteur Robert Smith et le musicien Stijn Meuris se sont rendus dans la célèbre friterie Frituur nº1.

Les deux hommes ont pu aprécier un paquet de frites accompagné d’un ragôut de viande.