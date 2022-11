Schaerbeek: Michel De Herde suspendu de DéFI

« Ce mercredi soir, après avoir entendu Michel De Herde, le Comité des sages, organe en charge du respect de la déontologie de DéFI, a décidé à titre conservatoire et provisoire, de suspendre Michel De Herde du droit de vote et d’éligibilité dans les instances centrales et locales du parti », annonce DéFI dans un communiqué de presse.

« Le Comité souligne que la décision qu’il prend n’entame pas la présomption d’innocence dont Michel De Herde doit pouvoir bénéficier. Le Comité se réunira à nouveau dans le courant du mois de janvier 2023 », ajoute le communiqué.

Pour rappel, il est visé par plusieurs plaintes dans une affaire de mœurs. Son domicile a été perquisitionné et Michel De Herde a été inculpé la semaine passée par un juge d’instruction pour atteinte à l’intégrité sexuelle sur majeure et atteinte à l’intégrité sexuelle sur majeures par personne ayant autorité. L’échevine Sihame Haddioui (Ecolo) en charge de l’Égalité des genres l’a accusé d’attentat à la pudeur et de propos sexistes. Une autre personne a porté plainte pour « tentative de débauche sur mineur et faits de viol ».