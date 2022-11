Le patron du Crystal Park se retire du projet

Depuis les déboires judiciaires de Pierre Grivegnée, c’est Guido Eckelmans, l’actionnaire privé principal, qui pilote le projet du Crystal Park, à Seraing. À la tête d’une nouvelle équipe depuis quelques mois, il était chargé de sauver ce qui pouvait encore l’être.

Mais ce mercredi, alors qu’une nouvelle audience est prévue ce jeudi devant le tribunal de l’entreprise de Liège, chargé de statuer sur la prolongation éventuelle de la procédure de réorganisation judiciaire, il a décidé de se retirer du projet, comme l’a annoncé la Ville de Seraing par voie de communiqué : « Le collège de la Ville de Seraing a pris connaissance, en ce début d’après-midi, de ce 23 novembre 2022, de la décision soudaine et unilatérale de M. Guido Eckelmans de rompre la négociation en cours concernant la nécessaire restructuration des entités du projet Crystal Park. Cette décision a été prise malgré les importants progrès engrangés au cours des dernières heures et en violation des accords pourtant d’ores et déjà pris, dans la perspective d’assurer un partenariat entre l’actionnariat public et l’actionnariat privé ».