Belgique – Canada: Michy Batshuayi inscrit le premier but des Diables rouges dans cette Coupe du monde au Qatar (vidéo)

La Belgique a souffert en première période face au Canada. Après une première frayeur avec un penalty stoppé brillamment par Thibaut Courtois, les Diables rouges étaient véritablement étouffés par leur adversaire. Mais heureusement, Michy Batshuayi est sorti de sa boîte juste avant la mi-temps.

À la 44e minute, Toby Alderweireld envoie un long ballon en profondeur qui arrive vers Batshuayi. L’attaquant entre dans la surface et propulse la balle au fond des filets d’une demi-volée du gauche. Un but contre le cours du jeu et qui permet aux Diables de rentrer aux vestiaires avec l’avantage au score.