Notre consultant Stéphane Breda flingue l’arbitrage de Belgique-Canada, «pas du tout à la hauteur»: «Celui-là, il sait déjà qu’un billet de retour l’attend»

« Je suis désolé de le dire, mais l’arbitrage n’était pas du tout à la hauteur de l’événement », souligne Stéphane Breda, notre consultant-arbitrage. « Évidemment qu’il y avait penalty de Carrasco car il augmente sa surface corporelle. Ce qui m’étonne sur cette action, c’est qu’il ait fallu que le VAR intervienne ! Dans le même ordre d’idée, sur l’action de Witsel, l’arbitre aurait dû affirmer son autorité, c’est une action de contact, sans plus, et je ne comprends même pas que le VAR ait eu à intervenir, c’est tout au plus une zone grise… Un arbitre est là pour siffler, pas pour attendre les décisions du VAR. Il y a de grosses différences de qualité d’arbitrage au niveau international, et là, on en a eu une cruelle démonstration. Et je ne parle même pas de l’assistant qui signale un hors-jeu sur une passe en retrait de Hazard… Celui-là, il sait déjà qu’un billet de retour l’attend. J’ai vu M. Collina dans les tribunes, le rapport sera salé. Même constant sur toutes les fautes commises sur Eden Hazard à 70 mètres du but. A un moment, il faut sortir du jaune pour montrer à tous que ça suffit. Bref, cette répétition de lacunes ne devrait jamais arriver à ce niveau, mais ce mercredi, M. Sikazwe a sans doute vécu la consécration de sa carrière, avec en poche, 40 ans de son salaire habituel… »

Voilà qui est dit.