Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les incidents qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche n’ont pas causé que des dommages sur le mobilier. Lorsque la quinzaine d’individus cagoulés et armés de battes est venue semer le chaos au stade des Francs Borains, l’équipe des U13 était en plein souper. Face à cette violence, de nombreux enfants ont été traumatisés. Le club et la commune ont décidé d’organiser une cellule psychologique pour venir en aide tant aux parents qu’aux enfants qui ne cessent de ressasser la scène.

Une première réunion a eu lieu ce mercredi soir. Avec le président du club des jeunes, le coach et l’ASBL Résilience, enfants et parents ont eu l’occasion de s’exprimer sur leurs craintes et leurs attentes pour la suite.