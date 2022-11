Les supporters bruxellois au rendez-vous dans les bars pour supporter les Diables Rouges

Il y avait de l’ambiance ce mercredi soir au O’Reilly’s à la Bourse. L’établissement diffuse les matches de la Coupe du Monde sur plusieurs écrans. Et le premier match des Diables Rouges face au Canada était attendu par les supporters bruxellois. Et pourtant, lors de la première mi-temps, les supporters n’avaient pas le sourire. « On est mauvais. On veut être positif et on continue à supporter les Diables, mais c’est compliqué quand on les voit jouer. Heureusement qu’on a Courtois au goal, c’est le seul joueur au niveau pour le moment », commente Benjamin, venu voir le match entre amis.

Le premier but de Michy Batshuayi à quelques minutes de la mi-temps a quelque peu rassuré les supporters qui ont retrouvé des couleurs. Et les supporters canadiens présents au O’Reilly’s gardaient eux aussi le sourire. « On est content de notre première mi-temps, mais c’est dommage d’avoir raté le penalty et nos occasions, on ne mérite pas d’être mené mais on est heureux de voir le pays jouer en coupe du monde. L’ambiance ici est sympa », commente Glen qui vient de Toronto et qui est de passage à Bruxelles.

de videos Lors des 45 dernières minutes, l’ambiance est bonne dans le bar avec de nombreux supporters belges qui donnent de la voix sur chaque action des Belges. Et puis c’est la délivrance lors du coup de sifflet final. « We are Belgium, We are Belgium » ont chanté les supporters présents à la Bourse après la victoire 1-0 de la Belgique.

« On va retenir la victoire. Ce n’était pas un bon match mais pour la suite de la Coupe du Monde, on devait gagner et c’est fait. C’est le principal », déclare un supporter des Diables à la fin du match. Quant à Glen, notre supporter canadien, il gardait le sourire à la fin du match. « C’est dommage. Bravo à la Belgique. On devra gagner nos prochains matchs pour se qualifier mais on est fière du Canada aujourd’hui. »