De 3,5 à 8/10: voici les notes des Diables après Belgique-Canada à la Coupe du monde

8 Courtois : Déjà le sauveur de la nation lorsqu’il détourne un penalty de Davies en se déployant comme il faut sur sa droite (9e). Il a fêté ça comme son arrêt face à Neymar en 2018. Attentif sur une frappe de Johnston où il repousse des deux poings (30e) et sur une tête de Larin.

5 Dendoncker : Préféré à Zeno Debast, il a eu l’air très timoré tout au long de la première période. Il a multiplié les passes en retrait plutôt que jouer vers l’avant. Gêné par le pressing canadien comme ses deux acolytes en défense centrale. Pris encore par David sur un centre lointain (48e) mais il intervient parfaitement devant Davies (70e) et face à Larin (90e). Une tête non cadrée (85e).

6,5 Alderweireld : Sa longue balle pour trouver Batshuayi sur l’ouverture du score est parfaite (44e). Loin d’être la seule tant il a multiplié les ouvertures tant à gauche qu’à droite en raison du pressing adverse. Souvent avec réussite. Sans doute le membre du trio défensif qui a le mieux tenu son rang sur le plan défensif. À souvent joué les pompiers de service à l’image de son intervention à un quart d’heure de la fin devant Larin.

5 Vertonghen : Taclé sèchement par Buchanan dans les premières secondes de la rencontre, il a été le premier à se rendre compte de l’envie musclée des « Canucks ». À souvent défendu en reculant face à des adversaires plus rapides que lui. Parfois en un contre deux parce que Carrasco avait été pris dans son dos.

4 Castagne : Il ne faisait pas bon être dans les parages d’Alphonso Davies et le latéral belge l’a appris à ses dépens en première période. Il réussit à le stopper juste avant la demi-heure avant de faire une bonne remise vers Batshuayi (32e). Quelques courses pour offrir une solution à Alderweireld. Quelques passes en retrait risquées dont un ballon bondissant bien maîtrisé par Courtois (52e).

4,5 Witsel : Le Liégeois s’est fait « bouger » par ses opposants pendant une grande partie de la première période avant d’un peu montrer les muscles. Pris en tenaille entre les offensifs et les médians canadiens, il n’a que trop pu aider le trio défensif des Diables. Un peu plus de contrôle en seconde période.

4,5 Tielemans : Après trois matchs loin du onze de base, le joueur de Leicester a fait son retour. Avec une entame compliquée où il a été pris par la fougue canadienne et n’a pas pu aider ses défenseurs pour sortir le ballon proprement. À bien suivi les montées offensives en sprintant là où se trouvaient les espaces.

3,5 Carrasco : Une première période compliquée pour le joueur de l’Atlético pris dans son dos à quelques reprises et surtout auteur d’une main offrant un penalty au Canada suite à une frappe de Buchanan (9e). Belle course sur le 1-0 où il sent bien le coup à l’instar de Batshuayi.

5,5 Eden Hazard : Il démarre très mal en offrant pratiquement une balle de but sur une passe en retrait suicidaire (14e) avant de monter en régime. Quelques séquences intéressantes sur le plan technique et un contrôle de classe mondiale à montrer dans toutes les écoles (23e). Se défait encore de son opposant direct d’une feinte de corps avant de céder sa place à Trossard (62e). Un frémissement ?

4 De Bruyne : Très peu inspiré dans ses passes où il excelle habituellement. Il oublie Tielemans (19e) et rate sa transmission vers Hazard (45e). Un bon centre vers Batshuayi (33e) mais beaucoup trop de signes de nervosité notamment lorsqu’il fait comprendre à Alderweireld d’aller voir ailleurs quand il discute avec Martinez juste après le 1-0. Du mieux – deux bons ballons vers Batshuayi – en seconde période mais pas encore le « KDB » de Manchester City.

6 Batshuayi : Sa course dans le dos de la défense et sa reprise en demi-volée sont parfaites sur l’ouverture du score (44e). Son 27e but en sélection. Avant et après cette action, il a eu plusieurs possibilités de frappe (2, 23, 33, 67es) mais sans parvenir à concrétiser. Il gâche deux situations sur passe de « KDB » lorsqu’il ne va pas au ballon (66e) ou tarde à frapper (67e).

Les remplaçants

5 Onana : averti très rapidement pour un duel jugé trop musclé, il n’a peu l’impact escompté dans le cœur du jeu. Une belle roulette mais aussi un centre complètement loupé alors qu’il a du temps (53e).

5 Meunier : averti pour un coup de coude sur Davies quelques minutes après sa montée, il offre un coup franc dangereux au Canada (60e). Tente une frappe de l’extérieur alors qu’il y a mieux à faire (90e).

6 Trossard : monté à la place d’Eden Hazard juste après l’heure de jeu, il se fait remarquer d’une belle talonnade. Lancé par De Bruyne, il ne parvient pas à enchaîner et perd le ballon (87e).

NC Openda : monté dans les dernières minutes, il oblige Johnstone à un tacle dangereux et synonyme de carte jaune en le prenant de vitesse.

Le sélectionneur

5 Martinez : Dans les deux choix que le sélectionneur devait poser, il a choisi Dendoncker et pas Debast comme troisième élément de la défense centrale et de placer De Bruyne haut en donnant à Tielemans une place de titulaire à côté de Witsel. Pas totalement satisfait de ses choix, le Catalan n’a pas hésité à faire deux changements dès la pause. Il a sorti Tielemans et Carrasco. Pour muscler l’entrejeu avec Onana et éviter une deuxième jaune en faisant monter Meunier.