«Dans le foot, c’est fini les matches faciles»: Thibaut Courtois réagit après Belgique-Canada (1-0), «notre groupe est sous-estimé»

« Débuter, dans chaque Coupes du monde, c’est toujours compliqué », a d’abord lancé Thibaut Courtois. « On voit l’Allemagne, l’Argentine, toutes des équipes qui ont perdu leur premier match. Le Canada était une bonne équipe, bien organisée, ils ont bien pressé, ils ont bien joué. Chez nous, il y avait toujours un homme libre mais on ne l’a pas trouvé, on doit améliorer ce point car on s’est mis dans les difficultés. »

« Notre groupe est sous-estimé », affirme alors le gardien des Diables, auteur d’une performance 5 étoiles. « Mais commencer avec les 3 points, c’est bien, car si tu gagnes dimanche lors du prochain match [contre le Maroc, à 14 heures, NDLR], tu te qualifies. »

« On doit être premiers sur le ballon, rester calmes. Les joueurs canadiens ont pressé fort, on ne le savait pas. Mais si on avait joué calmement, il y avait toujours un homme libre au milieu. Mais les premiers matches, c’est toujours compliqué », a répété notre numéro 1. « Dans le foot, c’est fini les matches faciles », a-t-il conclu.

Concernant son penalty arrêté : « Je savais que Davies avait plusieurs fois tiré de ce côté… J’ai un peu bougé pour le rendre nerveux. Des penalties comme ça en Coupe du monde, ce n’est jamais facile, mais moi sur le coup, je n’ai rien a perdre ».