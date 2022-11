Ça a chauffé à la mi-temps de Belgique – Canada: «Roberto Martinez a crié dans les vestiaires», confie Michy Batshuayi

Les Diables rouges ont vécu une entrée en lice compliquée à la Coupe du monde. La Belgique s’est certes imposée 1-0 face au Canada, mais sans convaincre tellement l’adversaire avait les occasions de passer devant au marquoir.

« On savait que ça allait être difficile, c’est un premier match », a réagi le buteur Michy Batshuyai à l’issue de la rencontre au micro de la RTBF. « On va regarder quels étaient nos points négatifs pour s’améliorer et être plus fort pour les prochains matches. » Il estime que ce qu’il a manqué à la Belgique aujourd’hui était de mettre plus de goals. « On avait de belles contre attaques et il y avait des espaces, on aurait pu plus concrétiser », indique l’attaquant.

Alors que le journaliste le confronte au fait que c’est peut-être l’une des plus mauvaises prestations de la Belgique de ces dernières années, Batshuayi répond : « On sait que vous êtes là pour nous critiquer. On ne dit pas que c’est la meilleure Belgique, mais tout ce que je sais c’est qu’on va regarder notre prestation pour progresser dans le tournoi. »

Batshuayi a part ailleurs confié ce qu’il s’est passé dans le vestiaire à la pause, bien que le marquoir affichait 1-0 pour les Belges. « Le coach n’était pas content évidemment. Il a crié. Il nous a dit de garder le ballon, de temporiser et de mettre notre tempo dans ce match. »

Thomas Meunier : « Nous nous sommes retrouvés acculés »

Monté au jeu à la mi-temps, Thomas Meunier reconnaît lui aussi que ce match était « assez compliqué » pour la Belgique.

« Le Canada a joué le jeu à 1.000 % », a analysé le latéral au micro de la RTBF. « Ils ont mis énormément d’intensité, beaucoup d’impact physique, de technique. Nous nous sommes retrouvés acculés à quelques occasions. Malgré tout, nous sommes parvenus à plus ou moins gérer la pression, même en deuxième période, on avait l’impression que le Canada, malgré sa domination, n’arriverait pas à marquer. Nous avons eu un peu de réussite, un grand gardien en première période, Thibaut arrête le penalty, puis nous avons été efficaces en contre. Nous n’avons pas eu énormément d’occasions et avons marqué. »

Meunier pense que les Diables « ont géré un peu mieux le ballon en récupération » en seconde période. « Au niveau physique, je me sens comme si j’avais joué le match en entier. C’était beaucoup de courses. Nous avons couru derrière les Canadiens. Il y a deux ou trois rectifications à faire, on ne va pas chercher midi à quatorze heures, prendre les trois points était le plus important aujourd’hui. »