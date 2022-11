«Je n'ai pas joué un bon match. Peut-être que j'ai été choisi à cause de mon nom»: Kevin De Bruyne, frustré, ne comprend pas son titre d’homme du match après Belgique-Canada

Les Diables rouges n’ont pas brillé face au Canada, mais repartent avec les trois points de la victoire. L’unique but de la rencontre est tombé en toute fin de première période des pieds de Michy Batshuayi. Pour le reste, la Belgique n’a pas montré grands choses. Au plus grand désarroi de Kevin De Bruyne.

Lire aussi> Diables rouges: pourquoi Kevin De Bruyne doit encore répondre aux attentes

« On doit essayer de jouer et parfois, on a peur, je ne sais pas pourquoi… », a lancé le milieu de terrain assez perplexe. « Je pensais qu’il y avait des espaces au niveau du milieu de terrain normalement. Il fallait jouer court pour passer le pressing mais… On n’a pas vu notre jeu en 1re période, pas du tout, et juste parfois en 2e. »

Doit-on s’inquiéter de cette prestation en demi-teinte, qui suit une défaite en préparation face à l’Égypte ? « Je ne sais pas », poursuit De Bruyne qui reconnaît qu’il s’est fâché au cours de la rencontre. « J’essaie de jouer un bon football, mais parfois c’est difficile tellement c’est différent entre le club et l’équipe nationale. On doit trouver des solutions. »

Homme du match ? « Peut-être que j'ai été choisi à cause de mon nom... »

Le Diable a aussi réagi à son titre d’homme du match. Et visiblement, il n’est pas très d’accord avec ceux qui lui ont décerné ce prix. « Je n'ai pas joué un bon match. Peut-être que j'ai été choisi à cause de mon nom », a-t-il répondu à nos confrères du Nieuwsblad.