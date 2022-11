Eden Hazard après la victoire poussive contre le Canada: «Je suis moins inquiet qu’après le match contre l’Égypte» (vidéo)

Le capitaine des Diables Eden Hazard a réagi après le match chez nos confrères de RTL sport. « Soulagement. Ouf. Merci à Thibaut, de un et merci à Michy pour le but. Ce n’était pas facile (…) C’était compliqué. Je tiens à souligner qu’ils ont une très belle équipe, je crois qu’ils vont créer beaucoup de problèmes. On n’a pas réussi à les embêter sur la première mi-temps. On doit faire mieux, on doit avoir plus la possession. À nous à bien travailler pour être meilleur au prochain match. À titre personnel, il y a du très bon, du moins bon. Dans l’ensemble c’était 60 bonnes minutes de ma part. Je me suis bien senti, c’est de bon augure pour la suite ».

« Moins inquiet qu’après le match contre l’Égypte »

Au micro de la RTBF, il avait aussi analysé son match. « Bien mais je peux mieux faire, j’ai perdu quelques ballons que normalement, si je suis bien, je ne perds pas. Je suis moins inquiet qu’après le match contre l’Égypte, même si ici ce n’était pas encore terrible. Mais les trois points aideront à continuer à s’améliorer contre le Maroc ».

« On est un groupe soudé, ça l’a toujours été, peu importe ce qui se passe. Ça fait la force de l’équipe. Nous avons passé de très bons moments avec ce groupe et d'autres suivront. J'ai apprécié les encouragements de mes coéquipiers quand j'ai été remplacé. » L’important pour lui, c’est un but ou une passe décisive ? « Ce n’est pas important, Eden Hazard qui gagne, c’est mieux. »