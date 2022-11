Basket - Le nouveau coach du BCJS Estaimpuis en P1 est le Siraultois Guillaume Barbieux: «Sa carte de visite n’est pas à présenter»

Huit jours après l’annonce surprenante de Jeroen Debaveye, parti en TDM1 à Waregem, le président Ludovic Guyot a enfin déniché la perle rare. « J’ai contacté vingt coachs et dix m’ont répondu qu’ils étaient d’accord de s’engager avec nous mais… la saison prochaine ! », avoue le prési. « Le projet de rejoindre la R1 dans les quatre ans intéresse beaucoup d’entraîneurs mais pas question de quitter le club dans lequel ils sont. C’est normal en fait. Quand on s’engage quelque part, on ne lâche pas comme ça… »

« Un disciple du très regretté Fabian Delattre »

Guillaume est l’homme de la situation. « Sa carte de visite n’est pas à présenter », sourit Ludovic Guyot.

« Très jeune déjà, Guillaume a coaché des dames en R2 et R1 dans la région de Liège. Revenu habiter Sirault depuis quelques années, il a dirigé les dames du BC Mons-Capitale en deuxième régionale. Il a quitté ses fonctions en P1 à l’UBC Quaregnon juste après le covid afin de s’occuper davantage de ses enfants. Il est d’ailleurs assez occupé par ses obligations familiales et professionnelles mais son papa, André Barbieux, est prêt à dépanner dès que Guillaume sera empêché. André était déjà passé dans les rangs du BCJS il y a quelques années en tant que coordinateur technique.

Et puis Guillaume est un disciple du très regretté Fabian Delattre, qui avait connu des heures de gloire au Domaine de Bourgogne du temps du Président Froehlich. »

Guillaume dirigera son premier entraînement ce jeudi soir. « J’espère qu’il pourra coacher ce week-end contre Ressaix (samedi 20h15) étant donné qu’il n’est plus en ordre de licence de coach », songe le président Guyot. « Il n’a pas suivi de clinic depuis trois ans, or c’est désormais obligatoire. Au pire, nous paierons l’amende hebdomadaire le temps que tout rentre dans l’ordre… »