Une femme veut se garer chez elle mais se trompe de pédale: «La façade était en bonne partie cassée et on a dû détruire une autre partie pour la stabiliser»

Les pompiers ont été appelés pour une intervention ce mercredi soir à Koekelare, au nord du pays. Selon le Nieuwsblad, une femme qui a voulu se garer dans l’allée chez elle s’est probablement trompée de pédale.

Au lieu de s’arrêter, la Jaguar I-Pace a donc roulé dans un petit parterre, écrasé deux petites haies et terminé sa course contre l’habitation. Les dégâts sont importants puisque le trou a provoqué la chute d’une fenêtre et d’une partie de la façade. « Elle était en bonne partie cassée et on a dû détruire une autre partie pour la stabiliser ».