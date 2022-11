Terrible frayeur à la Route du Rhum: Gilles Buekenhout a chaviré, il est sain et sauf

Gilles Buekenhout (60 ans) était en tête de la catégorie « Rhum Multi » depuis que cette flotte de trimarans était sortie du Golfe de Gascogne, il y a une dizaine de jours. L’architecte belge, installé à Pornichet (Bretagne) depuis plus de 20 ans, semblait en mesure de remporter l’épreuve dans cette catégorie devant des cadors de la voile française comme Roland Jourdain ou Loïc Escoffier. Après le Bruxellois Michel Kleinjans qui avait remporté une plus petite catégorie en monocoques en 2006, il aurait été le deuxième Belge à signer un tel exploit. Mais tout cela est désormais bien dérisoire…

Balise de détresse

Mercredi soir, peu après 20 heures chez nous (15 heures en Gouadeloupe), notre compatriote a déclenché sa balise de détresse puis a contacté la direction de course pour lui confirmer qu’il avait chaviré à 225 milles nautiques de la Tête à l’Anglais, la pointe nord de l’île papillon que les concurrents de la Route du Rhum doivent contourner avant d’arriver à Pointe-à-Pitre.

Quatre bateaux déroutés pour lui porter secours

Après s’être assuré que le skipper de « Jess » n’était pas blessé, le CROSS Antilles Guyane a dérouté deux cargos ainsi que Loïc Escoffier (Lodigroup) et Roland Jourdain (We Explore), les deux plus proches concurrents de Gilles Buekenhout, afin de lui porter secours. Au milieu de la nuit, celui-ci avait été pris en charge par le cargo CHEM PATRIOT qui, en route vers Rotterdam, a décidé de se dérouter afin de ramener le rescapé à Pointe-à-Pitre. Il devrait y arriver dans le courant de cette journée de jeudi.

« Il a cru y passer ! »

« Nous l’attendons pour l’embrasser fort demain (jeudi) », nous a confié au cours de la nuit sa fille Lucie, qui avait rejoint les Antilles pour y accueillir son père en compagnie d’autres membres de la famille. « Il va bien, mais est épuisé, cassé, éprouvé par cette épreuve ! Il a cru y passer alors que l’effort qu’il a dû faire pour rejoindre le cargo à la nage a été terrible. Il a confié à ma maman que s’il avait dû fournir plus d’efforts pour monter sur ce cargo, il n’y serait probablement pas arrivé ! »

« Il est dépité »

Une terrible épreuve physique, à laquelle s’ajoute désormais d’un énorme coup au moral. « Il est dépité », confirme encore Lucie Buekenhout. « Car comme il nous l’a dit, il a tout perdu ! »

Allusion bien sûr à son bateau, « Jess », un superbe trimaran que l’architecte belge était allé acheter en Guyane, au prix d’un périple rocambolesque. Il fallait écouter parler Gilles Buekenhout de son bateau avant le départ de la Route du Rhum, pour mesurer la relation presque fusionnelle qu’il avait avec ce bateau qu’il avait préparé seul ou presque, entouré de quelques amis aussi passionnés que lui et de sa famille.

En tête à sa quatrième tentative

Gilles Buekenhout en était à sa quatrième Route du Rhum. Arrivé 9e en 2010, il avait ensuite abandonné suite au contact avec un Ofni (objet flottant non identifié) en 2014, puis avait été mis

hors-course en 2018 suite à une incompréhension au niveau du règlement (deux escales au lieu d’une seule autorisée). Cette année, il a bien cru que son rêve allait s’effondrer avant le départ, alors qu’il avait fortement endommagé son bateau sur une bouée cardinale en se rendant à Saint-Malo pour le départ ! Il avait heureusement réussi à réparer dans les temps. Puis s’était tout aussi rapidement porté en tête de sa catégorie, régalant depuis lors de ses bons mots tous ceux qui le suivent sur Facebook. Avant que le drame ne survienne brutalement mercredi soir…