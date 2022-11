Les forces de l’ordre racontent la folle course-poursuite de Jessie, enceinte de 8 mois et qui n’a jamais passé le permis, au volant de sa puissante BMW: «Elle est évacuée par les pompiers après avoir cru perdre les eaux…»

« Encadrée par 2 motocyclistes de la BMO de Jonzac après un gros excès de vitesse sur la RN 10, Jessie peu impressionnée, préfère laisser parler la puissance de sa BMW que d’obtempérer. Dépassement du 1er motard par la droite puis Jessie se lance dans une course folle au cœur d’une circulation dense ce 4/11. Son inconscience n’altère pas le jugement de nos 2 camarades qui, plaque d’immatriculation relevée et pour la sécurité de tous, stoppent la poursuite », commencent les forces de l’ordre.

Ils ajoutent : « Sortant de la RN 10, qu’elle n’est pas leur surprise lorsqu’ils constatent une BMW à l’arrêt, moteur fumant après avoir survolé un rond-point. Aucun doute, le chemin le plus direct n’est pas toujours le plus prudent… Il procède au contrôle de notre chauffarde du jour qui, surprise, est enceinte de 8 mois… Elle est évacuée par les pompiers après avoir cru perdre les eaux… Ce n’était manifestement pas le cas mais gageons que lorsque l’on conduit sous stupéfiants, on peut perdre ses moyens ».