Les conseils et les mises en garde de l’AFSCA: «Sans le savoir vous achetez et prenez… du Viagra!»

De plus en plus de consommateurs utilisent un ordinateur pour dénicher leurs produits favoris. Songez, par exemple, à l’importante offre de compléments alimentaires sur les boutiques en ligne. Dès le moment où vous naviguez sur le web en tant que consommateur, il est important d’être sur vos gardes. Car, plus il est facile de commander des produits du monde entier et de les faire livrer en quelques jours dans votre boîte aux lettres, plus il est facile pour les fraudeurs de vendre des produits trompeurs, voire interdits et dangereux pour la santé.

En Belgique, l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) veille à ce que les vendeurs en ligne respectent les règles. Une cellule spécialisée écume le web et examine les différents sites et boutiques en ligne belges qui proposent des denrées alimentaires et des compléments alimentaires.