«Star Academy»: Léa réagit au baiser polémique de Marc Lavoine lors du dernier prime

L’intéressée a aujourd’hui réagi à la polémique auprès de Télé-Loisirs. « Je l’ai très bien vécu parce que Marc Lavoine est bienveillant », explique-t-elle. Et de préciser : « Pendant les répétitions, il m’a énormément rassurée. Il s’est comporté comme un papa avec moi. J’ai adoré chanter à ses côtés et je retiens mon évolution. Si je compare cette prestation avec celle que j’ai faite avec Amir, je me rends compte que j’ai plus confiance en moi. »