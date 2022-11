Un pirate de la route donne une explication déplorable aux agents: «Je voulais voir ce qu’elle a dans le ventre, et puis il fait nuit il n’y a personne sur la route, ce n’est pas comme si je l’avais fait en pleine journée»

Sur Facebook, la Gendarmerie des Bouches du Rhône explique avoir été confrontée à un pirate de la route. L’automobiliste, qui circulait à bord d’une Audi RS3 neuve qui n’était même pas la sienne, a donné une explication déplorable aux agents qui l’ont arrêté.

« L’Équipe Rapide d’Intervention de SALON-DE-PROVENCE assure des missions dans les domaines de la sécurité routière principalement, mais aussi dans ceux de la police judiciaire et administrative. Parmi ces missions figure la lutte contre les grands excès de vitesse sur les autoroutes et les voies secondaires du département. Avec l’Alpine A110 Gendarmerie, les militaires de cette unité de l’EDSR 13 effectuent, tout au long de l’année, de nombreux contrôles, et notamment la nuit », contextualisent les forces de l’ordre.