Grosse inquiétude en France pour Lylou, 13 ans: elle n’a plus donné signe de vie depuis 45 jours, «je sens que mon bébé est en danger»

« Cette fois ce n’est pas une fuite. » Depuis le 10 octobre, Gaëlle est sans nouvelle de sa fille Lylou. Ce jour-là, l’adolescente de 13 ans n’est jamais rentrée à la maison. Une disparition inquiétante puisque la jeune fille n’a pas eu une vie facile. En 2020, Lylou était victime d’un viol collectif alors qu’elle n’avait que 10 ans… « Je suis tellement triste maman », a-t-elle envoyé comme dernier message avant sa disparition.

Sa maman remue aujourd’hui ciel et terre pour retrouver sa fille dont elle est sans nouvelle depuis 45 jours. Si elle avait déjà fugué dans le passé, l’histoire est différente aujourd’hui. « Le midi, elle n’était pas bien, elle pleurait dans mes bras. On s’est fait un très gros câlin avant que je parte au travail, elle ne voulait pas que je m’en aille. Je suis rentrée à 19h30 à la maison, j’ai trouvé les clefs et son téléphone. Je sens que mon bébé est en danger. D’habitude elle prend toujours un petit sac, mais là rien du tout », confie Gaëlle à RTL France.

Cette dernière avance une hypothèse : « Pour moi elle est retenue chez une personne ! ». Une personne « adulte » probablement. Si la maman veut retrouver sa fille, elle espère surtout que sa fille se porte bien. « Qu’elle est encore vivante… »