Marie-Christine Marghem rallie la N-VA et DéFI à sa proposition de prolongation du nucléaire

Cette proposition de loi déposée le 20 septembre dernier a été prise en considération deux jours plus tard, deux jours après que la commission de l’énergie de la Chambre eut approuvé un projet de loi visant à reporter la sortie progressive de l’énergie nucléaire de 2015 à 2025. Le gouvernement négocie par ailleurs avec le groupe Engie la prolongation de la vie des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4 jusqu’en 2035 .

La députée MR et ex-ministre fédérale de l’Énergie Marie-Christine Marghem a reçu le soutien de trois députés d’opposition - deux élus N-VA et le président de DéFI, François De Smet - à sa proposition de loi visant à prolonger l’ensemble des réacteurs nucléaires belges, un texte qui fera l’objet d’un vote la semaine prochaine à la Chambre, au risque de diviser la coalition Vivaldi, rapporte jeudi le journal ’De Tijd’.

Ce texte a reçu le soutien de cinq députés - deux de son parti, le MR (Michel De Maegd et Mathieu Bihet), deux N-VA (Theo Francken et Bert Wollants), et M. De Smet, le président de DéFI.