Kevin De Bruyne homme du match Belgique-Canada: pourquoi Thibaut Courtois n’a-t-il pas été élu?

Les Diables rouges ont pu s’appuyer sur un Thibaut Courtois héroïque ce mercredi, pour sortir vainqueur de leur duel contre le Canada. Avec un penalty arrêté et plusieurs arrêts décisifs durant la rencontre, le gardien du Real Madrid a permis à la Belgique, pourtant dominée, de ne pas sombrer. Mais malgré son invincibilité, il n’a, à la surprise générale, pas été élu homme du match.

C’est Kevin De Bruyne, auteur d’une prestation mitigée, qui lui a été préféré, étant lui-même surpris de cette récompense, comme il l’a déclaré au micro du Nieuwsblad : « Je ne pense pas avoir joué un bon match et je ne sais pas pourquoi je reçois ce trophée. Peut-être grâce à mon nom ». Mais comment expliquer un choix aussi surprenant, alors que trois gardiens (Guillermo Ochoa avec le Mexique, Mohammed Alowais avec l’Arabie saoudite et Suichi Gonda avec le Japon) ont déjà reçu cette distinction depuis le début de la compétition ?

Outre De Bruyne, d’autres trophées d’« homme du match » pour le moins discutables ont déjà été attribués lors des 12 premiers matches de la Coupe du monde. Celui de Luka Modric notamment lors du match entre la Croatie et le Maroc, ou encore celui de Gareth Bale, lors du partage entre les États-Unis et le pays de Galles, qui ne semblait pas évident malgré le but égalisateur de l’ancien madrilène.

Ces choix hasardeux pourraient être expliqués par une raison très simple : le trophée « Budweiser Player of the Match » de la Coupe du monde est élu uniquement par le vote des fans. Ce qui pourrait justifier la raison pour laquelle des « gros noms » comme ceux de De Bruyne, Modric ou Bale, reçoivent une telle récompense malgré des prestations en demi-teinte.