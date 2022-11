«Des offres intéressantes à prix fortement réduits»: le magasin outlet Aldi revient à Andenne dès ce vendredi

Bon plan en cette période d’inflation : Aldi ouvre, dès ce vendredi, un magasin outlet temporaire à l’arrière de son magasin de l’avenue de Belle-Mine à Andenne.

Le outlet proposera régulièrement une nouvelle sélection de tous types d’offres non alimentaires avec de fortes réductions : tentures occultantes, aspirateurs, vêtements d’hiver, etc. seront proposés à prix plus bas.