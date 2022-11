L’action «Viva For Life» débarque à Anderlecht le 21 décembre

« Anderlecht est le fier partenaire de Viva For Life et encourage les Anderlechtois mais par ailleurs tous les bruxellois, à organiser des défis afin de participer à cette belle action. Pour y arriver, l’imagination peut déborder : donner un cours de cuisine en ligne, organiser une exposition, vendre des chapeaux, sponsoriser une marche, etc », indique la commune. Le 21 décembre, tous les participants seront invités à remettre leur chèque lors d’une soirée festive organisée sur la Place de la Vaillance. Ceux qui le souhaitent peuvent également faire directement un don via la tirelire de la commune sur le site web de Viva for Life.

« L’action caritative Viva for Life me tient à cœur et je suis ravi que notre commune puisse accueillir cette action tant fantastique qu’utile et nécessaire. C’est pourquoi nous encourageons tous les Bruxellois à montrer massivement leur solidarité envers cette action. », souligne le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS).

La commune d’Anderlecht a organisé plusieurs événements au profit de Viva for Life. Citons la marche de solidarité à Neerpede le 6 novembre, une soirée dansante et karaoké le 26 novembre, une vente de bric-à-brac le 27 novembre et la course de Noël d’Anderlecht le 21décembre.