Fabien est fatigué après avoir perdu près de 12.000 euros: «J’ai fait tout ce qu’il y avait à faire...»

Depuis jeudi, il se bat bec et ongles pour tenter de faire revenir les sous qui ont été ponctionnés depuis ses comptes par des voleurs. Une somme d’environ 12.000 € émanant de son compte courant, son compte épargne et sa Mastercard. Autant dire que le niveau de stress est énorme pour Fabien Feront, de Malmedy, depuis cette horrible mésaventure. Quand nous l’avons rencontré jeudi, il était franchement dépité, d’autant que les premiers contacts avec sa banque, Belfius à Malmedy, ne s’étaient pas très bien déroulés.

Il lui reste malgré tout une épine dans le pied, et une sacrée : Mastercard. « Jusque-là l’argent était réservé mais pas prélevé. Vendredi à la banque on m’a dit de ne pas me tracasser, que c’était réglé, mais ce lundi l’argent n’était plus en réserve, il est parti. Ce sont 4.000 € environ. Ce n’est pas fini. »

Fabien Feront continue ses démarches pour faire en sorte de ne pas devoir rembourser cet argent déduit de sa carte de crédit et qui ne lui appartient pas. Ce mercredi, le problème de sa Mastercard n’est toujours pas réglé. « On fait des démarches avec la banque mais ça bloque. On vient d’apprendre que c’est la banque qui doit déposer plainte auprès de Mastercard, pas moi. C’est fatigant. J’ai fait tout ce qu’il y avait à faire. Pour finir je vais devoir prendre un avocat. »