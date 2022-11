Accréditation «niveau or» pour le CHU Ambroise Paré à Mons

Un très beau résultat qui souligne l’excellence de la qualité et de la sécurité des soins dispensés au sein de l’hôpital universitaire montois. « Malgré un contexte difficile et des enjeux importants, nos équipes ne se sont pas détournées de notre objectif : améliorer de manière continue la qualité et la sécurité de nos soins. Grâce à leur persévérance, leur professionnalisme et une adaptation sans faille, ils ont réussi à décrocher cette reconnaissance internationale ! Nous en sommes particulièrement fiers et nous saluons le travail de l’ensemble de nos collaborateurs qu’ils soient infirmiers, médecins, paramédicaux, pharmaciens, agents administratifs ou techniques. Nous estimons aussi particulièrement l’implication de notre cellule qualité, portée par Michel Slingeneijer, pour nous avoir mené avec brio vers cet agrément » indique Samy Kayembe, président de l’intercommunale CHUPMB.

L’accréditation, pierre angulaire des initiatives d’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients, donne aux organisations les moyens d’évaluer et de perfectionner leurs services de manière régulière et continue. Il existe trois niveaux d’évaluation : or, platine et diamant. Ces derniers reprennent différentes normes d’excellence et des pratiques de sécurité. Le niveau or vise, entre autres, un degré d’excellence pour les services et le leadership, la conformité à l’échelle institutionnelle des pratiques par une standardisation des procédures de soins, d’entretien, etc.

Une belle reconnaissance « Notre hôpital s’est engagé, au bénéfice de l’ensemble de ses patients, dans une démarche continue d’amélioration de ses services. La récompense obtenue aujourd’hui se base sur un processus rigoureux basé sur des observations objectives réalisées par des tiers. Nos services répondent désormais à des normes d’excellence validées par des acteurs de soins internationaux. C’est donc une très belle reconnaissance pour l’implication et la mobilisation de l’ensemble de nos équipes » explique Luc Bissen, directeur médical en charge de la qualité au CHU Ambroise Paré.

Lors de la visite d’accréditation réalisée en septembre 2022, les auditeurs d’ACI ont récolté de nombreuses informations afin d’évaluer les pratiques du CHU montois telles que l’accessibilité des soins, la gestion des médicaments, la prévention des infections, l’inclusion des patients et de leurs proches dans la prise en soins, etc.