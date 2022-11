«C’est une injustice»: vidéos à l’appui, un international italien crie au scandale après la victoire des Diables contre le Canada

Les Diables rouges ont eu très chaud ce mercredi, lors de leur entrée en matière en Coupe du monde contre le Canada. Fortement bousculés, les Diables rouges s’en sont sortis in extremis, notamment grâce à un grand Thibaut Courtois. Mais certaines décisions de l’arbitre de la rencontre, Janny Sikazwe, font discuter. L’international italien Frederico Bernardeschi s’est notamment indigné sur son compte Instagram, en criant à l’injustice à l’encontre des Canadiens.

« C’est quoi ça ? C’est inutile d’avoir une technologie de pointe comme celle-là si tu ne siffles pas un penalty comme celui-là », a-t-il écrit, suivi de la vidéo d’un accrochage de Jan Vertonghen dans son rectangle, non-sifflé par l’arbitre en raison d’un hors-jeu. « Ce n’est pas possible dans une Coupe du monde de faire des erreurs de cette ampleur. On peut remettre en question ce qui est vu en direct par l’arbitre mais on ne peut pas ignorer la technologie. Dans une compétition où les détails font la différence, on ne peut pas faire ce genre d’erreurs. C’est une injustice. »

Bernardeschi a ensuite également posté la vidéo de l’accrochage d’Axel Witsel dans son rectangle en fin de première période, qui a été revue par le VAR, qui n’a finalement pas demandé à l’arbitre d’aller visionner la phase.