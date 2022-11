Des élus Vooruit dessinent leurs propres zones de stationnement pour trottinettes à Anderlecht et Forest

En mars 2022, le Parlement bruxellois a approuvé une ordonnance qui renforce les règles concernant l’offre et l’utilisation de la micromobilité. Plus précisément, les zones de stationnement pour trottinettes et vélos partagés ont été encadrées par la loi. Les communes ont désormais la possibilité de retirer immédiatement les trottinettes ou vélos stationnés de manière dangereuse.

Il s'agissait d'une modification de l'ordonnance de la législature précédente par le ministre de la Mobilité de l'époque, Pascal Smet (Vooruit). L’ordonnance d'origine visait à promouvoir la micromobilité comme moyen de transport alternatif.