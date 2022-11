Eden Hazard répond à la révolte silencieuse des Allemands contre la FIFA: «Ils auraient mieux fait de gagner»

Si la Belgique, bousculée et mise sous pression, a dû faire le dos rond pendant 90 minutes pour battre le Canada (1-0) lors de son entrée en lice en Coupe du monde, la prestation de son capitaine Eden Hazard est encourageante. « Personnellement, j’ai eu de bonnes sensations. Même si je peux mieux faire », a dit le Brainois, large sourire au milieu du visage.

« J’ai perdu quelques ballons que je ne perds pas si je suis au top mais je me suis très bien senti physiquement », a encore lancé Hazard au micro de la RTBF. « J’espère encore progresser dans les prochains jours. Si j’enchaîne les matches, je vais revenir à mon niveau. Je suis moins inquiet que contre l’Égypte, où le match était mauvais, pour moi et l’équipe. Ce n’était pas terrible ce mercredi soir mais les trois points sont au bout. Cela doit nous permettre de continuer à progresser, voir ce qui n’a pas été pour gagner contre le Maroc. »

On a vu Roberto Martinez glisser un petit mot à Eden Hazard au moment de sa sortie mais le capitaine belge n’en dévoilera pas sa teneur. « C’est un secret », a-t-il rigolé. « Le coach dit souvent de bonnes choses et un petit message de l’entraîneur, ça fait toujours plaisir. Il sait comment je suis. Notre groupe est soudé et on l’a toujours été. On a vécu des supers moments et cette unité est une force de l’équipe. »

Il a par contre accepté de répondre à une question au sujet de la révolte silencieuse de l’Allemagne contre la FIFA. Lors de la photo d’équipe, quelques heures avant le match des Diables rouges, les joueurs allemands ont mis une main devant leur bouche afin de montrer l’impossibilité de s’exprimer au Qatar en portant notamment le brassard « One Love » en soutien à la communauté LGBTQ +.

« J’ai apprécié, mais après ils ont perdu le match. Ils auraient mieux fait de ne pas le faire et de gagner », a-t-il ainsi lancé avant de poursuivre. « On est là pour jouer au foot, je ne suis pas ici pour faire passer un message politique, des gens sont mieux placés pour ça ».