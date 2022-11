D2 ACFF | La Louvière remporte sur tapis vert son match à Waremme, dont le synthétique n’est plus homologué!

Double mauvaise nouvelle pour les Wawas ce mercredi soir. Premièrement, et alors que l’ACFF avait décidé de reprogrammer la rencontre reportée le 30 octobre, c’est finalement par un score de forfait sur tapis vert qu’elle se ponctue. Statu quo pour les Hesbignons, +3 pour les Loups. Deuxièmement, le synthétique, en très mauvais état, n’est plus homologué. On savait que la rencontre de samedi soir face à Verlaine allait être inversée mais les conséquences pourraient être bien plus larges. En attendant une nouvelle homologation du synthétique du Leburton, ce sont aussi de nombreux matches des équipes de jeunes qui sont en danger.

Côté louviérois, on accueille forcément la nouvelle avec un autre sentiment, quand on sait que les Verts étaient sanctionnés d’un déficit de trois points avant même l’entame du championnat en raison du non-octroi de leur licence pour la N1. « Après avoir fais appel par l’intermédiaire de notre avocat Maître Duchêne, le comité d’appel a jugé recevable notre demande pour le match contre Waremme. On remporte donc le match contre Waremme par forfait sur le score de 0-5 », nous précise Fred Salem, joueur et administrateur de l’URLC.

Une photo du terrain waremmien :