Deux partis de la Vivaldi dénoncent l’idée de majorité alternative du MR sur la prolongation du nucléaire

« Je ne pense pas que chercher le soutien de l’opposition pour diviser la majorité soit la stratégie la plus sensée », a affirmé le président du CD& ; V, Sammy Mahdi, alors que la députée MR a obtenu l’appui de trois députés d’opposition – deux élus N-VA et le président de DéFI, François De Smet – à sa proposition de loi visant à prolonger l’ensemble des réacteurs nucléaires belges.

« Ce n’est pas ainsi que vous conduisez une politique énergétique. Avec de tels coups, on n’obtiendra pas d’accord avec Engie », a poursuivi M. Vaneeckhout en faisant référence aux négociations que mènent le Premier ministre Alexander De Croo et Mme Van der Straeten avec le groupe français sur la prolongation de dix ans des deux réacteurs nucléaires les plus récents, ceux de Tihange 3 et de Doel 4.